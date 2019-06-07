Новости версия для печати «Вятскому посаду» - два года Духовно-православный центр приглашает гостей на праздник.



Торжества продлятся два дня. Сегодня в 16:00 в храме Сретения Господня пройдёт Всенощное бдение. Его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Завтра там же в 8:00 будет проведена литургия с участием схиархимандрита Илия. Также в программе праздника: освящение домового храма в православной гимназии, встреча с молодежью и концерт. Для самых юных гостей Вятского Посада в субботу будут работать бесплатные мастер-классы и детская развлекательная программа.





Мария Семак

7 июня 2019 года







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