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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 12 ДТП

Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.

6 июня в 16:45  водитель 1961 г.р. управляя автомобилем УАЗ, при выезде с прилегающей территории дома №16 по ул. Маяковского поселка Шаблыкино на перекресток ул. Шоссейная, допустил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1977 г.р., который двигался по ул. Шоссейная в сторону с. Сомово. В результате столкновения два пассажира в обоих транспортных средствах (мужчина 1991 г.р. и женщина 1991 г.р.) получили телесные повреждения. Им назначено амбулаторное лечение.

6 июня в 17:30 водитель 1965 г.р. управлял автомобилем Киа-Спортейдж, следовал в районе д.4 по ул. Кромское шоссе со стороны ул. Комсомольская в направлении ул. Машиностроительная. В районе дома №4 допустил столкновение с автомобилем Хендэ-Солярис под управлением водителя 1956 г.р, который следовал впереди попутно, с последующим столкновением автомобиля Хендэ с автомобилем Рено-Мастер под управлением водителя 1967 г.р., который следовал впереди попутно. В 22 часа 00 минут из Орловской областной клинической больницы поступило сообщение, что к ним за медицинской помощью обратилась гражданка 1989 г.р, которая являлась пассажиром автомобиля Хендэ-Солярис. После осмотра она была отпущена на амбулаторное лечение.


Орловское Информбюро
7 июня 2019 года

 


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