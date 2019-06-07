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Орловских соцработников поздравили с профессиональным праздником

В региональной социальной службе работает более четырех тысяч человек.

Семья Черновых теперь многодетная. С появлением третьего ребенка, изменился и их социальный статус. 
 
Елена Чернова, многодетная мать: «Вместе с радостью от материнства и появления долгожданного сыночка теперь нам еще полагается много выплат, пособий и льгот. Что приятно удивило»
 
Поддержка многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и пенсионеров - основная функция управления социальной защиты. Вариантов помощи много. Только наименований мер социальной поддержки - около сорока. Это пособия, субсидии, компенсации и выплаты. Ежедневно только в отдел социальной защиты населения Советского района приходят до 80 человек. Одни за назначением, другие за разъяснением.
 
Екатерина Фомиченко, начальник отдела социальной защиты населения Советского района г. Орла: «Мы не только должны знать законы, но и уметь их разъяснять. Правильно консультировать и работать с людьми. Мы немножко юристы, экономисты. Мы должны знать нормативно правовую базу. Быть психологами».
 
Соцработник Юлия Иконникова сама ходит по домам к клиентам. Пенсионеры Каймановы доверили ей даже ключи от квартиры. Владимир Михайлович - инвалид-колясочник, его супруга Светлана Ивановна - после инсульта. И помощь соцработника им жизненно необходима. 
 
Владимир Каймаков – пенсионер: «Накануне она звонит, мы делаем заявку на продукты. То что надо она приносит. Отношение к ней самое хорошее».
 
Таких клиентов у Юлии Иконниковой 14 человек. Каждому нужно принести продукты, лекарства, навести порядок в доме. Да и просто поговорить по душам.
 
Юлия Иконникова, социальный работник центра социального обслуживания населения Советского района г. Орла: «Соцработник - это тот человек, у которого большое сердце и который никогда не оставит человека в беде. Особенно старого. Потому что старый человек как ребенок. Нуждается во внимании, заботе».
 
Нуждающихся в обслуживании на дому по области более девяти тысяч граждан. Всего же с разными проблемами в социальную службу ежегодно обращается порядка 40 тысяч человек. От представителей власти в этот день они, так же как и соцработники получают поздравления. 
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Искренне хотел бы поздравить всех соцработников с их профессиональным праздником. Им самим пожелать удачи, благополучия. Чтобы они были в жизни активны. Ну и благодарностей от пациентов, которых они обслуживают
 
В свой профессиональный праздник работники социальной сферы и соцучреждений, сотрудники отделений социальной защиты и соцработники собрались на праздничный концерт в Городском центре культуры. Артисты приготовили для них красивые номера, руководители - поздравления и слова благодарности за сложный, но необходимый обществу труд. 
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Это служение добру, человеколюбие, желание помочь каждому приходящему и найти к каждому свой подход и путь. Я благодарю вас за совместный труд. Я уверена, что все нам с вами по плечу».
 
Вадим Соколов, Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Отдельные слова благодарности ветеранам системы социальной защиты, людям, которые отдали всю свою жизнь служению обществу, торжеству справедливости и гуманизма».
 
Лучшим сотрудникам вручили грамоты за добросовестный труд, отзывчивость и верность профессии. Всего в социальной службе области работает четыре с половиной тысячи человек. Это те люди, от которых во многом зависит и качество жизни, и социальный климат в регионе.





Татьяна Тимохина
7 июня 2019 года

 


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