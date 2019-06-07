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Орловцев приглашают к занятиям роллер спортом

Занятия проходят в городском парке.

Для девятилетнего Фёдора это занятие – первое. И получается пока не все. Когда на помощь приходит тренер урок усваивается намного легче.

Наталья Паулкина, мама ученика роллер школы: «Узнала о занятиях от знакомых. Потом нашла информацию в социальных сетях. Думаю, что для ребенка хорошее занятие на лето. Чувство баланса развить. Полезный навык я считаю»

А вот семилетний Григорий Зубов на коньках стоит уверенно. За плечами два года занятия хоккеем. Но бросать коньки и клюшку не хочется даже летом, поэтому родители нашли для юного спортсмена отличную альтернативу.

Григорий Зубов, ученик орловской роллер школы: «Я пришел на ролики, чтобы не забывать летом про хоккей. Я люблю коньки, потому что я люблю скорость»

Синяки и ссадины для юных любителей спорта - дело привычное. Но высокие результаты без преодоления препятствий не возможны. Формирование правильной осанки и пластики движений, регулярная подпитка организма кислородом, развитие выносливости – все это роллер спорт. Начать им заниматься можно в любом возрасте. Но большей популярностью он пользуется у детей

Андрей Бутырин, тренер орловской роллер-школы: «Они какие-то безбашенные. Не боятся падать. Но это все такие дети. А если на них еще и защиту надеть, которую мы требуем обязательно - они вообще себя неуязвимыми считают»

Тренеры говорят: девочки осваивают ролики быстрее ребят. Приобщаются к таким занятиям и родители. Этот спорт заставляет многих по-другому посмотреть на жизнь.

Андрей Бутырин - тренер орловской роллер-школы: «Небоязнь. Небоязнь выходить, чего-то добиваться. Ставить цели»

Присоединиться к занятиям на роликах можно в любое время. Все подробности есть в социальных сетях.


Анастасия Дорохова
7 июня 2019 года

 


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