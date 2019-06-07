Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не только английский. В школах Орла сдают устный ЕГЭ по иностранным языкам.

- Жара-июнь. Как уберечь себя от неприятностей, которые приносит летний зной.

- Память должна быть чистой. В Орле приступили к масштабной уборке кладбищ.

- Вода под контролем. Сегодня сотрудники ГИМС вышли в рейд.

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Вести-Орёл

7 июня 2019 года







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