Новости версия для печати В Орловской области может появиться новое предприятие На нём будут перерабатывать зерно.



Соглашение о строительстве на территории индустриального парка «Зелёная роща» во Мценском районе предприятия по переработке зерна с производством муки было подписано губернатором области Андреем Клычковым и директором ООО «Агрос» Алексеем Рыбаковым в рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума.



По информации пресс-службы областной администрации, начало реализации проекта запланировано на 2019 год, окончание – на 2023 год. Общий объем инвестиций составляет 250 млн. рублей. Работы разбиты на три этапа: первый - выделение земельного участка и разработка проектной документации, второй - заключение договоров на поставку оборудования, открытие кредитной линии в банке, проведение строительных работ, поставка и монтаж оборудования, а также пуско-наладочные работы. Третий этап включает в себя найм персонала и непосредственный запуск предприятия. В рамках реализации проекта планируется создание 20 новых рабочих мест для жителей области.





Орловское Информбюро

7 июня 2019 года







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