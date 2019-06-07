Новости версия для печати Орловская область и Санкт-Петербург составили «дорожную карту» Планы на сотрудничество большие.



Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Среди прочего, в него вошли мероприятия в области промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования и науки, строительства, благоустройства и развития транспортной инфраструктуры, а также культуры и туризма, градостроительства, архитектуры, землеустройства и социальной защиты населения.



Так, к примеру, будут рассмотрены возможности поставок в Санкт-Петербург полупроводниковых изделий, производимых АО «Протон-Электротекс», коммунальной и дорожной техники, произведенной АО «Мценский завод коммунального машиностроения», АО «Завод специальной техники» и ОАО «Орелстроймаш». Также будет осуществляться взаимодействие по вопросам поставок в Санкт-Петербург медицинского рентгенодиагностического оборудования и систем досмотра НПАО «Научприбор». Кроме того, Планируется оказывать содействие развитию сотрудничества образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Орловской области, в сфере науки и профессионального образования.





Орловское Информбюро

7 июня 2019 года







На главную страницу





