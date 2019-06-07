Новости версия для печати В «Ракурсе» увидят «город, в котором живет театр» В фотоцентре открылась городская выставка-конкурс фотографий и художественного творчества детей и молодежи.



В выставке примут участие обучающиеся студий декоративно-прикладного, фото и художественного творчества муниципальных учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет. По ее итогам лучшие работы будут отмечены дипломами. Увидеть работы юных творцов можно будет с 7 по 25 июня. Адрес фотоцентра пер.Почтовый, 8. График работы выставки: в будни с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье — выходные дни.





Анастасия Дорохова

7 июня 2019 года







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