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пятница
7.06.2019
16:39:44
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В «Ракурсе» увидят «город, в котором живет театр»В фотоцентре открылась городская выставка-конкурс фотографий и художественного творчества детей и молодежи.
В выставке примут участие обучающиеся студий декоративно-прикладного, фото и художественного творчества муниципальных учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет. По ее итогам лучшие работы будут отмечены дипломами. Увидеть работы юных творцов можно будет с 7 по 25 июня. Адрес фотоцентра пер.Почтовый, 8. График работы выставки: в будни с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье — выходные дни.
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