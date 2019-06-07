Новости версия для печати Орловцам предлагают сдать батарейки на переработку Элементы питания будут приниматься в течение недели.



С 10 по 16 июня Орел присоединится к социальной акции «Батарейки могут быть переработаны». На время проведения кампании на ул. Пролетарская гора (в районе площади Ленина) будет установлен контейнер для сбора батареек. После сбора батарейки отправляются в Челябинск на завод ГК «Мегаполистерус», где будут переработаны с эффективностью 94%. Благодаря участию Орла в федеральной акции ожидается, что на завод будет направлено более тысячи тонн использованных батареек. В результате переработки это количество позволит получить как минимум 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца, которые можно будет использовать в новом производстве.





Анастасия Дорохова

7 июня 2019 года







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