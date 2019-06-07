Новости версия для печати Орловцев научат следить за коммунальщиками В этом им поможет социальный проект «Правозащитный центр – ЖКХ защита».



Все участники соцпроекта получат консультации специалистов по теме жилищно-коммунального хозяйства, в частности, рекомендации по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Обучение проходит на базе трех центров в Орле.



Дополнительно уже с июня слушателям проекта предоставлена возможность принимать участие в областных практических семинарах по вопросам ЖКХ, проводимых на территории различных муниципальных образований региона.



Для участия в проекте необходимо записаться по телефону в Орле: (4862) 78-44-84.





Анастасия Дорохова

7 июня 2019 года







На главную страницу





