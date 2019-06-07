Новости версия для печати Сегодня орловские одиннадцатиклассники сдали экзамены по иностранному языку В приоритете оказалось три языка: английский, немецкий и французский.



Больше всех выпускников выбрали испытание по английскому. Его сдали 289 школьников. На втором месте - немецкий, замыкает список - французский. Поговорить на языке Вольтера и Гюго решили 5 человек. Отметим, что устная часть была введена в ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году. И выбирают форму сдачи экзамена по английскому школьники добровольно. Однако на этом экзамены у выпускников еще не закончились. Впереди еще два испытания: 10 июня - обществознание, а 13 июня - биология и информатика.





Надежда Невматулина

7 июня 2019 года







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