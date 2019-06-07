Новости версия для печати Определились победители региональных соревнований «Школа безопасности» Испытания проходили в течение недели.



Семь дней ребята демонстрировали силу, ловкость и умение правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Соревнования прошли на базе центра "Юбилейный" в Мценском районе. В них приняли участие 16 команд. Победители определялись в двух возрастных группах. Среди испытаний: полоса препятствий, условное спасение человека в природной среде, и отработка навыков первой медицинской помощи, кросс и пожарная эстафета.



В итоге победителем в старшей группе стала команда Ливен, в младшей – команда Болховского района. Они отправятся в Брянск, для участия во всероссийском этапе «Школы безопасности».





Надежда Невматулина

7 июня 2019 года







На главную страницу





