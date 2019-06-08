«Молодые кадры Орловщины» будут оценивать эксперты-химики

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суббота
8.06.2019
16:22:47
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«Молодые кадры Орловщины» будут оценивать эксперты-химикиОчередное соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
В планах Орловской области сотрудничать с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. От университета документ был подписан ректором Александром Мажугой.
В документе фигурирует сразу несколько пунктов сотрудничества. Среди них: создание совместных научно-образовательных и инновационных центров (лабораторий), а также поддержка инновационных проектов, связанных с коммерциализацией достижений в сфере науки и образования.
Кроме того, по информации пресс-службы областной администрации, представители Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева примут активное участие в реализации проекта Кампуса цифровой экономики, а также выступят экспертами в новом этапе конкурса «Молодые кадры Орловщины», который стартует в ближайшие дни.
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