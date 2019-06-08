Новости версия для печати В Орловской области определили 10 зон рекреации Соответствующие заключения выдал региональный Роспотребнадзор.



В перечень мест, прошедших проверку, вошли: городской пляж г. Ливны на р. Сосна, городской пляж на р.Зуша г. Мценск, муниципальный пляж на пруду «Новый Беленький» Малоархангельского района, пляж на пруду «Сенькин» Дмитровского района, место для отдыха детей на пруду п. Зеленый Шум на территории лагеря «Мечта», муниципальный пляж на водохранилище р.Липовец, д.Юдинка, Покровского района, муниципальный пляж «Высокий берег» Михайловское водохранилище, пляж на Пенькозаводском пруду Троснянского района, муниципальный пляж д. Большое Сотниково Урицкого района.



Кроме того, сотрудниками Роспотребнадзора в течение всего лета будет организован регулярный мониторинг воды, в том числе в зонах массового отдыха и купания. В целях профилактики инфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует жителям области: - не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах; - не отдыхать на загрязненных берегах водоемов; - не использовать для купания водоемы с загрязненной водой; - не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды; - не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей; - не мыть автотранспорт на берегах водоемов; - не выгуливать на пляжах и не купать в водоёмах собак





Орловское Информбюро

8 июня 2019 года







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