Новости версия для печати Стала известна дата выпускных вечеров в орловских школах Торжества состоятся в один день - 25 июня.



В постановлении городской администрации говорится, что праздничные мероприятия должны начаться не позднее 22 часов. Отмечено также, что полиция на время проведения торжеств усилит охрану общественного порядка. Дополнительные наряды будут дежурить на площади Ленина, в Городском и Детском парках, в сквере Гуртьева, парках Победы и Ботаника, в сквере Дворянское гнездо и в Медведевском лесу. Всего в этом году в областном центре со школой простятся более полутора тысяч одиннадцатиклассников.





Надежда Невматулина

9 июня 2019 года







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