Новости версия для печати Орловский государственный университет был вновь отмечен на международном уровне Наш вуз вошел в топ-25 лучших вузов мира по версии глобального рейтинга U-Multirank 2019.



В этом году в рейтинге приняли участие 1711 высших учебных заведений из 96 стран мира. Вузы оценивались по 24 предметным областям, были проанализированы 12,5 тысяч образовательных программ. Вузы оценивались по направлениям: качество образования, научно-исследовательская деятельность, международная ориентация, трансфер знаний, позиции вуза в регионе. Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева презентовал свою деятельность по 8 программам инженерного и естественно-научного цикла. В топ-25 лучших вузов мира наш университет вошел по ряду позиций, среди которых: подготовка бакалавров, практико-ориентированное обучении и процент выпускников, работающих в регионе.





Орловское Информбюро

9 июня 2019 года







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