Орловский государственный университет был вновь отмечен на международном уровне

|
воскресенье
9.06.2019
20:33:30
|
|
Орловский государственный университет был вновь отмечен на международном уровнеНаш вуз вошел в топ-25 лучших вузов мира по версии глобального рейтинга U-Multirank 2019.
В этом году в рейтинге приняли участие 1711 высших учебных заведений из 96 стран мира. Вузы оценивались по 24 предметным областям, были проанализированы 12,5 тысяч образовательных программ. Вузы оценивались по направлениям: качество образования, научно-исследовательская деятельность, международная ориентация, трансфер знаний, позиции вуза в регионе. Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева презентовал свою деятельность по 8 программам инженерного и естественно-научного цикла. В топ-25 лучших вузов мира наш университет вошел по ряду позиций, среди которых: подготовка бакалавров, практико-ориентированное обучении и процент выпускников, работающих в регионе.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта