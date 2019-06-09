Новости версия для печати Орловцы смогут пройти «миллион шагов» вместе со всей страной Присоединиться к проекту можно с помощью своего смартфона.



Достаточно скачать бесплатное приложение «шагомер», создать в нем аккаунт или авторизоваться через соцсети. Узнать, как стать участником акции можно здесь. Доказано, что ходьба положительно влияет на организм: нормализует давление, дает наименьший риск травм , позволяет сжигать заметное количество калорий, и избавляет от болей в спине и суставах, что характерно для болезни Бехтерева.





Татьяна Тимохина

9 июня 2019 года







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