Новости версия для печати Орловцев просят помочь в борьбе с «черными мусорщиками» Мнимые коммунальщики берут плату за услуги и засоряют город.



По информации пресс-службы городского совета Орла, лжецы предлагают жителям вывезти мусор. В случае согласия - забирают отходы на «Газели» и скидывают их в частном секторе, образуя тем самым стихийные свалки. В управлении Росприроднадзора или Орелоблэконадзора просят жителей фиксировать подобные факты на фото и видео и сообщать им, чтобы принять к нарушителям меры.





Татьяна Тимохина

10 июня 2019 года







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