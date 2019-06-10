Новости версия для печати Орловцы смогут принять участие в «Часовом беге» Традиционная акция состоится в День России.



Ставить рекорды на дорожках стадиона им. Ленина будут спортсмены любители не моложе 18 лет, имеющие допуск спортивного врача Забеги пройдут среди мужчин и женщин отдельно. Старт будет дан в 8:30, однако рекомендуется прийти заранее, чтобы успеть зарегистрироваться.





Анастасия Дорохова

10 июня 2019 года







На главную страницу





