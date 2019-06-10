Новости версия для печати Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше Пояснения дает региональный пенсионный фонд



Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а если у женщины четверо детей - в 56. При этом страховой стаж должен быть не менее 15 лет и величина индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 30.



Гражданам, которые полагают, что имеют право на досрочный выход на пенсию, следует заранее представить в Пенсионный фонд документы, необходимые для оценки их пенсионных прав. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8(4862) 72-92-36.





Мария Семак

10 июня 2019 года







На главную страницу





