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Коротко о главном

- Портфель соглашений. Итоги второго дня работы орловской делегации на Санкт-Петербургском экономическом форуме.





- "ЗА" чистоту памяти. Почему воинские захоронения утопают в сорняках и кто за это должен ответить?





- На восьми колесах. Чему учат в роллер-школе?





- Философ, эссеист, юбиляр. Владимиру Ермакову - 70.