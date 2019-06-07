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Философ, эссеист, юбиляр. Владимиру Ермакову – 70

Писатель-орловец, лауреат Горьковской литературной премии. Он появился на свет в день, когда Россия отмечает Пушкинский праздник. Именно произведения классика, привили Владимиру Ермакову любовь к слову и развили в нём чувство стиля. Ему 70. Но к литературе Владимир Александрович пришел не сразу.

Сам юбиляр в уютном зале театра «Русский стиль», собравшем его друзей на творческий вечер, был откровенен перед гостями и читателями. Чтобы обрести творческую зрелость, писатель должен много пережить. Всё это было на долгом пути Ермакова. Он не сразу пришёл к литературному труду, осваивал профессию учителя физики и математики, сменил её на историю, работал разнорабочим на заводе, сотрудничал в краеведческом музее.
 
И только скромная должность литсотрудника в газете «Просторы России», учреждённой тогдашним губернатором Егором Строевым, дала ему уверенность в правильности выбора.
 
Егор Строев, Почётный Председатель Совета Федерации РФ: «Я знаю, что вы историк. Но я знаю, что вы прежде всего мыслитель. Человек способный подняться над историческими событиями и посмотреть на жизнь в пространстве и во времени. Это редкий дар. И, может быть, за этот дар вы завоевали огромный авторитет, уважение не у государственных служащих, не даже у народа. Вы кумир интеллигенции».
 
Ермаков стоит особняком на литературном ландшафте Орловщины. Он более известен в России и за рубежом, нежели в родных пенатах. Прозаик, но не романист или автор повестей. Поэт, но не воспеватель красот природы. Он выбрал жанр не столь популярный как у читающей публики, так и у самих литераторов – эссе. Немногостраничные рассуждения на тему дня, аналитический разбор явлений жизни духа или материальной среды.
 
Читатели «Орловского вестника» хорошо знакомы с рубрикой «Некстати» - именной страницей Владимира Ермакова. Здесь он царит уже который год, ставя острые вопросы, рассуждая на злобу дня и вечные темы. Самому пристрастному читателю приходиться буквально продираться через тексты Ермакова, настолько они насыщенны фигурами речи и аллюзиями. Но автор даёт себе труд не облегчать жизнь и того же требует от читателя.
 
Результат подведения предварительных итогов – 16 книг. Как говорит сам Ермаков, непронумерованное собрание сочинений.
 
Владимир Ермаков, писатель, член Союза писателей России: «Человек должен осознавать предел своего слова. Писатель – особенно. Претендовать на какую-то власть над словом, это страшная ошибка. Наверное более верно мнение Бродского идущее от Одена, что поэт, и может быть писатель вообще служит языку. Язык через него развивается. Язык содержит все смыслы, которые содержатся в злобе дня. Но содержит их в более чистом, цельном, верном и ясном виде».





Иван Молчанов
7 июня 2019 года

 


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