Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 25 ДТП Из них пять ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.



9 июня в Орле в 02:15 водитель 2000 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по ул. Васильевской и в районе д. 110 произошел наезд на пешехода 1986 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. 9 июня в 04:40 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Тросна-Каменец Троснянского района и в районе 3 км не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП два пассажира автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в Троснянскую ЦРБ. 9 июня в 16:50 из травмпункта БСМП им. Н.А. Семашко поступила информация о том, что к ним в 15:55 была доставлена женщина 1972 г.р. с телесными повреждениями, которая пояснила, что примерно в 14:35 в районе дома № 15 по ул. Поселковая на нерегулируемом пешеходном переходе на нее допустил наезд автомобиль «Мицубиси Лансер», который следовал по ул.Поселковой. 9 июня в Орле в 22:25 водитель, управляя автомобилем «Ваз-2110», следовал по ул. Дениса Давыдова и при повороте налево, на Московское шоссе, в районе дома №153 по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «GX-250» без госзнаков под управлением водителя 1989г.р., не имеющего права управления данным транспортным средством, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

10 июня 2019 года







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