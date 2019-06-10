Новости версия для печати Экзаменационная кампания продолжается Сегодня одиннадцатиклассники узнают, на какой балл они сдали литературу. Результаты появятся на сайте ОРЦОКО. Кстати, Орловщина присоединилась к всероссийской акции #ОНЕГЭ2019.



А те, кому для поступления в вуз необходимо обществознание, сегодня приступили к сдаче экзаменов. Осталось еще несколько предметов по выбору - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Эти экзамены выпускники будут сдавать 13 июня. С 17 июня начнутся резервные дни.



Акцию проводят общественные наблюдатели региона - Для хорошей оценки нужны не только твердые знания, но и отличное настроение и наша область присоединилась к всероссийской акции #ОНЕГЭ2019.Акцию проводят общественные наблюдатели региона - сообщают в центре оценки качества образования. Перед началом или после экзамена ГИА-19 нужно сделать селфи перед пунктом проведения экзамена и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #ОН2019. «Долой хмурые, строгие лица! Больше позитива и улыбок! Присоединяйтесь! Именно так поступают общественные наблюдатели Орловской области». Ведь отличенное настроение нужно и тем, кто сдает экзамен, и тем, кто наблюдает за процессом.





Мария Семак

10 июня 2019 года







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