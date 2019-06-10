Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Полыхало так, что едва справились. Почему произошло возгорание автомобиля? Выясняют пожарные.

- «Читать подано!». В Орле открылось библиокафе: меню разнообразно и увлекательно.

- Охота на «черных мусорщиков»: орловцев призывают быть бдительными и не доверять «мнимым коммунальщикам».

- В помощь многодетным мамам: право выйти на пенсию раньше.

- Встреча со звездой: орловские мальчишки сыграли в футбол с голкипером московского «Спартака» Александром Селиховым.



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Вести-Орёл

10 июня 2019 года







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