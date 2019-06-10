Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов провел тренировку для орловских мальчишек

|
понедельник
10.06.2019
15:59:20
|
|
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов провел тренировку для орловских мальчишекНа центральном стадионе Орла собралось немало желающих пообщаться со звездой футбола.
Вести занятия Александру Селихову помогал его тренер Владимир Сычев. Сначала голкипер провел собственную тренировку, затем мальчишкам представился шанс пробить пенальти стражу ворот московского «Спартака». Позже участники тренировки попробовали повторить за голкипером несколько разминочных упражнений. Встреча оставила у орловских мальчишек массу положительных впечатлений.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта