Новости версия для печати Обучать добровольцев-поисковиков будут опытные инструкторы «Лиза Алерт» Участники отработают навыки поиска пропавших людей в различных предлагаемых условиях, научатся обращаться с необходимым поисковым оборудованием, включая компас, комплексы радиосвязи, GPS-навигатор и др. Напомним, «Лиза Алерт» - это отряд добровольцев, который занимается поиском пропавших людей. Ольга Мотина, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле: «Мы приглашаем всех на наши учения, приглашаем всех, кто, может быть, хочет, но не знает, как помочь. Помочь может каждый, даже отдаленно».

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Мария Семак

10 июня 2019 года







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