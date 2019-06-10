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«Читать подано!»

В Орле открылось библиокафе. Каждая книга может стать по-настоящему «вкусной», главное ее правильно подать. В этом убеждены работники детской библиотеки им. Гайдара, поэтому они организовали библиокафе, где гостей встречают со словами «Читать подано!». Вместе с воспитанниками детского сада №79 с книжным меню библиотеки познакомилась и наш корреспондент Татьяна Тимохина.

Здесь всё, как в кафе: дружелюбная буфетчица, столики, меню. На закуску - салат из пословиц, на горячее - рассказ о книгах, где настоящие рецепты блюд, которые с удовольствием готовили и ели герои разных сказок и рассказов, на десерт - коктейль из загадок. Книга это тоже пища - для ума и души, она может стать по-настоящему вкусной, если читая ее, вы получает наслаждение. Этот факт и натолкнул библиотекаря читального зала Светлану Савицкую создать библиокафе для детей. 
 
Светлана Савицкая, библиотекарь читального зала детской библиотеки им. А. П. Гайдара: «Библиокафе нужно обязательно посещать, пробовать наши коктейли. Будете много читать - будете много знать. А как читать со вкусом - это уже мое дело: я смогу вам подсказать, помогу выбрать».
 
Как появилось блюдо гоголь-моголь? Что за тефтельки обожал Карлсон? Какие блины готовила Пеппи Длинныйчулок на вилле Курица? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, некоторые произведения для детей захотелось еще раз перечитать и работникам детского сада № 79. У музыкального руководителя трое детей, и она уже знает, чем займется с ними в ближайшие выходные.
 
Анна Ахмедова, музыкальный работник детского сада №79: «Здесь есть рецепты замечательного яблочного пирога от Александра Сергеевича Пушкина, и мне захотелось его испечь. Я возьму для своих детей эту книгу, мы ее прочитаем и по этому рецепту испечем великолепный пирог».
 
Главное блюдо - торт из книг Гайдара. Самую близкую по возрасту - «Чук и Гек» - ребята пообещали прочитать до октября, а затем еще раз придти в библиотеку на встречу, посвященную дню памяти писателя. В конце книжного застолья заведующая библиотекой Галина Андриянова передала в мини-библиотеку садика в подарок целую стопку детских книг.
 
Анна Шманева, старший воспитатель детского сада №79: «Эти книги очень полезны. Наши дети в сентябре идут в подготовительную группу, и здесь есть обучающие книги. Одна – «Знакомство со звуками», другая – «Как научиться считать». И еще есть книги для чтения, наши педагоги смогут детей с ними познакомить. 
 
А ребятишки признались, что у них разыгрался аппетит, и не только к чтению. Но прежде чем спешить на садовский обед, они хором поблагодарили организаторов этой встречи. И пообещали в другой раз придти в библиокафе уже со своими родителями, ведь в библиотеки действует услуга «Блюдо на дом».





Татьяна Тимохина
10 июня 2019 года

 


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