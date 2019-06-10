Новости версия для печати Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям Москвы Принять участие в конкурсе и выиграть экскурсионную путевку в столицу сможет каждый с 1 июня по 1 июля.



Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оставить заявку на сайте днимосквы2019.рф и прикрепить свою работу о столице. Заявлены следующие номинации: «Москва в красках» - рисунок на тему «Город Москва» в любой технике; «Фотоквест «Москва в моем городе» - разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах; «Золотые руки» - сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства; «Конкурс «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» - написать стихотворение о Москве; «Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» - снять видеоролик продолжительностью не более 30 секунд с разрешением не менее 640х360, отражающий желание посетить столицу. Итоги конкурса подведут 6 июля.





Мария Семак

10 июня 2019 года







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