Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям Москвы

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям МосквыПринять участие в конкурсе и выиграть экскурсионную путевку в столицу сможет каждый с 1 июня по 1 июля.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оставить заявку на сайте днимосквы2019.рф
и прикрепить свою работу о столице.
Заявлены следующие номинации:
- «Москва в красках» - рисунок на тему «Город Москва» в любой технике;
- «Фотоквест «Москва в моем городе» - разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах;
- «Золотые руки» - сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства;
- «Конкурс «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» - написать стихотворение о Москве;
- «Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» - снять видеоролик продолжительностью не более 30 секунд с разрешением не менее 640х360, отражающий желание посетить столицу.
Итоги конкурса подведут 6 июля.