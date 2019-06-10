Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция: мотоциклист, попавший этой ночью в аварию, серьезных увечий не получил ДТП произошло на пересечении Московского шоссе с улицей Металлургов. Вторым участником стал водитель «Лады-десятки».



Мотоциклиста, управлявшего китайской двухколесной иномаркой, доставили в больницу. Водитель «Лады-десятки» не пострадал. Но комментировать обстоятельства аварии отказался. Как говорят в Госавтоинспекции, именно автомобилист, согласно данным дознания, является виновником ДТП. Кристина Жукова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «В 22:25 водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Ваз-2110», следовал по улице Дениса Давыдова в направлении улицы Металлургов города Орла. При повороте налево на Московское шоссе, в районе дома № 153, по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «GX-250», без государственных регистрационных знаков, под управлением водителя 1989 года рождения, не имеющего права управления данным транспортным средством. В результате ДТП воитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу». Водитель «Лады» на месте ДТП перешел к активной защите. Во-первых, он постарался максимально сместить предполагаемое место столкновения. Во-вторых, мужчина особо отмечал сомнительный правовой статус мотоциклиста. А в-третьих, у водителя «Лады» возникла версия, о том, что мотоциклист упал сам. По словам инспекторов, для дознания важно одно: при проезде перекрестка мотоциклист являлся для водителя «Лады» помехой справа, и, следовательно, обладал приоритетом.









Иван Суверин

10 июня 2019 года







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