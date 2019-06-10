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Хороводы, песни, пляски: на Орловщине Троицу отмечают с размахом уже 20 лет подряд

В этом году Международный фольклорный праздник пройдет в непривычном месте и в новом формате. Встречать гостей будут в селе Льгов Хотынецкого района 16 июня.

Ожидается, что гостей будет немало. Только общая численность участников - 1200 человек. Среди них творческие коллективы из стран ближнего зарубежья. Начнется Международный фольклорный праздник с божественной литургии. Она пройдет в Храме Святой Живоначальной Троицы. И, как доложили сегодня на еженедельном совещание в областном правительстве, на площадке уже работают оформители.
 
Для участия в выставке декоративно-прикладного искусства заявилось около сотни мастеров, предусмотрены интерактивные программы на подворьях и театрализованные представления. Пройдет мастер-класс по плетению «Венков желаний». Это первая часть. Она рассчитана до 15:00. После гостей ждет еще более насыщенная программа. Битва диджеев - они сыграют этно-композиции, конкурс красоты, перформанс «Гадание на венках». 
 
Вся территория, где будет проходить праздник, обработана от клещей. Весь день на празднике будут дежурить сотрудники спецслужб. Добраться на фестиваль можно будет как своим транспортом, так и на общественном - от орловского автовокзала. 
 
Движение общественного транспорта на фольклорный праздник будет организовано, но перевозчикам нужно заранее зарезервировать места под стоянку. 
 
Чтобы получить спецпропуск, нужно до 15 июня подать заявление в департамент строительства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1. Указать номер транспортного средства, его вместимость и интервал движения, наименование организации и ее контакты. Это требование для автобусов большой вместимости, в том числе заказных. 
 
А расписание рейсовых автобусов - до Льгова и обратно - можно посмотреть здесь.





Анна Вайсергисер
10 июня 2019 года

 


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