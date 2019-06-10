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В Орле прошел праздник, посвященный Тургеневу

Тургеневский праздник уже традиционно принимает парк «Дворянское гнездо». В этом году главной темой праздника стал самый известный орловский роман Ивана Сергеевича. На празднике можно было посмотреть на живые скульптуры, принять участие в богатырских забавах, услышать романсы, стихи и увидеть театрализованные этюды.

Праздник собрал более сотни гостей, а организаторы сумели подготовить программу, интересную для каждого возраста. 
 
Деятели культуры и образования, художники и писатели, народные мастера и представители власти - все в этот день вспоминают самый знаменитый, поистине орловский роман «Дворянское гнездо», в этом году ему исполняется 160 лет.
 
Михаил Вдовин, первый зампред Орловского облсовета: «Я с удивлением сегодня шел на дворянское гнездо, волнуясь, конечно, как организатор: у нас розы расцвели. Обратите внимание - розы на Дворянке расцвели, такого никогда не было. 10 лет назад здесь были горы мусора, а сейчас расцвели розы, это значит, что и дом Лизы Калитиной тоже в скором времени расцветет».
 
Праздник развернулся сразу на нескольких площадках. У ротонды можно было узнать об истории романа - там организовали фотовыставку, рядом - насладиться поэзией у «свободного микрофона». А уже на основной сцене зрители увидели отрывки из спектаклей по пьесам великого земляка в исполнении артистов театра имени Тургенева. 
 
Вера Ефремова, директор объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «В январе стартовал Год Театра, и мы подумали - хорошо бы было соединить две вот такие великие орловские тургеневские  силы, и в этом году мы впервые проводим праздник совместно с Орловским драматическим театром».
 
Сотни жителей города и области окунулись в тургеневскую атмосферу. На берегу Орлика для самых маленьких также устроили праздник - вернулись в старую эпоху, народные гулянья и богатырские забавы. А на закате гостей праздника сопровождали «Тени Дворянского гнезда» - художественная арт-инсталляция стала завершением мероприятия: живые статуи, бронзовые герои романа, которые поразили своей неподвижностью и артистизмом. Шоу «Возвращение», созданное по подлинным фотоснимкам дома на нынешней  Октябрьской улице, переместило всех зрителей в то время, когда в нем жила Евдокия Коротнёва, которая  и стала одним из прототипов Лизы Калитиной.





Всеволод Трифонов
10 июня 2019 года

 


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