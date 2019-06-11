Новости версия для печати Возбуждено уголовное дело после проверки ДТП с орловскими школьниками в Тульской области Основанием для этого стали материалы проверки, в ходе которой прокуратура Орловской области обнаружила нарушения законодательства в сфере перевозки детей.



Кроме того, вскрыт ряд нарушений административного характера. Так, было установлено, что водитель компании-перевозчика нарушил программу маршрута, что привело к задержке отправления. А также он не учел ухудшение погодных условий.



Напомним, ДТП произошло 14 апреля. Ученики орловского лицея № 40 возвращались из Рязани с однодневной экскурсии. В Тульской области автобус перевернулся. Также возбуждено уголовное дело с формулировкой «Подделка официального документа». По результатам прокурорской проверки стало ясно, что экскурсионный автобус, перевозящий детей, выехал в рейд по поддельному путевому листу.





Надежда Невматулина

10 июня 2019 года







На главную страницу





