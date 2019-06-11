Новости версия для печати В Орле подвели итоги фестиваля «LUDI» Из сотни заявок, пришедших на международный фестиваль камерных и моноспектаклей, было отобрано лишь 10 театральных коллективов. Они-то и представили на суд зрителей свои постановки: от классики до античной трагедии. «Это было красочно, зрелищно и талантливо», - подводя итоги, скажут члены жюри. Они же назвали лучших актеров и актрис. Куда отправились статуэтки, и какой спектакль взял Гран-при фестиваля, знает Анна Вайсергисер.



Яркий! Эмоциональный! Наш! На семь дней Орел превратился в театральную столицу! Зрители ежедневно становились свидетелями талантливой и самобытной игры актеров, в которой порой и языковой барьер не преграда. Жюри было сложнее - на плечи хрупких дам легла ответственность за выбор лучших из лучших. В последний день показов на сцене «Мальчик примерный. Весело». Спектакль о счастье и нечто большем. Текст, постановка, художественное оформление и главная роль Человека - за все отвечал он - Павел Конивцев. В ответ жюри вынесли свой вердикт - с собой в Москву актер увезет статуэтку «За лучшую мужскую роль».



Вадим Соколов, первый замгубернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы стали свидетелями блестящей игры актеров. Мы стали свидетелями тонких и очень значимых находок режиссера. Мы стали свидетелями того колоссального опыта, который друг другу передали в ходе творческого общения артисты, постановщики и все, кому небезразличен театр как культурное явление».

Гран-при фестиваля остался в Орле. Театроведы, критики, драматурги решили - у трагического фарса «Вторая смерть Жанны Дарк» конкурентов не было.



Марина Теплова, директор фестиваля: «Мы получили огромный опыт, мы увидели безумно интересные спектакли, хороших, интересных режиссеров. Я думаю, что в следующем году нам удастся юбилейный X фестиваль провести с еще большим размахом».

Девятые игры «Людей» завершились, но уходят ненадолго и не прощаясь! В следующем году все обещали вернуться с новыми, яркими и эмоциональными постановками.









Анна Вайсергисер

10 июня 2019 года







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