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Совещание в администрации Орловской области

В регионе пять человек сдали ЕГЭ по литературе со стобалльным результатом. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в областной администрации. Говорили и о том, как сдержать рост цен на социально-значимые товары.

Цены на макароны, муку, баранину, гречневую и рисовую крупу выросли. За ними подтянулась и стоимость потребительской корзины. При этом снизился ценник в магазинах на сливочное и подсолнечное масла, яйца, свинину и сахар. На аппаратном совещании доложили - это сезонное явление. Специалисты держат все на контроле, если поднятие цен на социально значимые товары превысит 30%, информация передается в УФАС.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «В стоимость набора социально-значимых товаров первой необходимости в начале июня 2019 года составил 3 450 рублей, и за май увеличилась на 1,1%. Наибольший рост цен отмечен на картофель - 40,4%, или 7,8 рубля. Увеличение цен на плодоовощную продукцию является общероссийской тенденцией и носит сезонный характер».

От уровня цен перешли к уровню образования. Его показывает Единый Государственный экзамен. Экзаменационная кампания в самом разгаре. Школьники сдали русский язык, литературу, математику, географию. В регионе пять человек сдали ЕГЭ по литературе со стобалльным результатом. В прошлом году ни один из ребят не смог показать подобный результат. Зафиксирован один случай, когда ученик решил себе в помощь пронести телефон - результат удаление с экзамена.

В регионе внедряется электронная ветеринарная сертификация. По идее, с «Меркурием» процесс отслеживания товаров должен стать проще.

Вадим Соколов первый замгубернатора и председателя правительства Орловской области: «В целом регион успешно перешел на электронную сертификацию. Тысячи хозяйствующих субъектов получили доступ к системе «Меркурий». В течение года перечень товаров, подлежащих обязательной ветеринарной сертификации, постоянно расширяется».

Проходит все не без проблем. Чтобы программа работала, как часы, нужен отменный Интернет, а еще сельхозпроизводителям необходим свой персональный компьютер или ноутбук.




Анна Вайсергисер
10 июня 2019 года

 


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