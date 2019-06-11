Новости версия для печати В Мценском районе установили карантин по бешенству Под ограничения попали две территории.



Как следует из документа, подписанного и. о. губернатора Орловской области Вадимом Соколовым, бешенство установлено на территории лесной балки Удерева Гора Облохотучреждения Мценского района и деревни Тросное Высокинского сельского поселения.



В рамках профилактических мер предусмотрена регистрация и вакцинация против бешенства всех вновь появившихся восприимчивых к болезни домашних животных, а также диких животных, снижение численности диких хищников независимо от сроков охоты. Одним из основных методов борьбы с распространением бешенства является проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания.





Анастасия Дорохова

11 июня 2019 года







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