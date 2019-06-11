В Мценском районе установили карантин по бешенству

|
вторник
11.06.2019
9:29:31
|
|
В Мценском районе установили карантин по бешенствуПод ограничения попали две территории.
Как следует из документа, подписанного и. о. губернатора Орловской области Вадимом Соколовым, бешенство установлено на территории лесной балки Удерева Гора Облохотучреждения Мценского района и деревни Тросное Высокинского сельского поселения.
В рамках профилактических мер предусмотрена регистрация и вакцинация против бешенства всех вновь появившихся восприимчивых к болезни домашних животных, а также диких животных, снижение численности диких хищников независимо от сроков охоты. Одним из основных методов борьбы с распространением бешенства является проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта