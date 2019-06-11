Новости версия для печати В Орловской области посчитали, сколько выдается электронных сертификатов для животных В месяц их оказалось более миллиона.



Как отмечается в сообщении пресс-службы областной администрации, основная цель электронной ветеринарной сертификации − профилактика инфекционных болезней животных, а также обеспечение выпуска качественной и безопасной пищевой продукции.



Автоматизированная система экономит время и средства, отслеживает перемещение партии грузов по России, ведет автоматический учет поступившего и отгруженного объема продукции на предприятии. После внедрения электронной ветеринарной сертификации, контрольно-надзорные органы смогут максимально оперативно определять, откуда поступила молочная продукция, и принимать соответствующие меры, обеспечивая таким образом защиту самых уязвимых слоев населения: детей, пожилых и больных людей.





Анастасия Дорохова

11 июня 2019 года







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