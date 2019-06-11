Новости версия для печати В Орловской области оценили содержание больных в психоневрологических интернатах Перечень услуг был существенно расширен.



Приказ об утверждении тарифов на социальные услуги был утвержден накануне. Все услуги, оказываемые больным, разделили на семь разделов: бытовые, медицинские, психологические услуги, педагогические услуги, трудовые услуги, правовые услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. Так, к примеру, на питание больным отведено 210 рублей в день, на помощь в написании и прочтении писем и иных документов – 7 рублей в день, а на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни – 1,18 рублей в день. Полный список услуг, оказываемых больным в психоневрологических интернатах, можно увидеть на портале областной администрации в разделе «законодательство».





Анастасия Дорохова

11 июня 2019 года







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