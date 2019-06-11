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вторник
11.06.2019
9:29:37
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Орловские «Десантники» стали победителями межрегиональной игры «Спецназ»Военно-спортивная игра состоялась в Архангельской области.
В рамках игры участники показали свои навыки огневой подготовки, продемонстрировали знания устройства автомата Калашникова и пистолета Макарова, стреляли на точность из пневматической винтовки. В разделе тактико-специальной подготовки соревновались в умении ведения боя, основах удержания оружия, изменения положения при стрельбе и передвижения в группе. Кроме того, в рамках военно-спортивной игры оценивались знания оказания первой помощи и эвакуации раненного, а также знания видов и устройство альпинистского снаряжения, туристических узлов, навыки преодоления препятствий. Победителем признавалась команда, набравшая наименьшую сумму мест (рейтинговый подсчет) как в командном, так и в личном зачетах.
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