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В Орловской области собрали первый урожай земляники садовой

Июнь - как раз время этой ягоды, хотя на прилавках магазинов и рынках клубника появилась еще в мае. Специалисты говорят, что привозные сорта выращивают на юге России, в Молдове, Беларуси и других странах. Сегодня сотрудники Россельхознадзора проверяли готовность ягоды попасть на стол орловцев.

На плодово-ягодной станции клубника царствует в начале лета уже четвертый год подряд. Как правило, за сезон здесь собирают по три урожая. У агрономов свои секреты, как вырастить вкусную, сладкую, тающую во рту ягоду. А вот от сотрудников Россельхознадзора секретов быть не должно. Они проверяют растения на наличие вредителей, грибков и болезней.

Россельхознадзор больше интересует не вкус ягод, а состояние растений. Во время мониторинга фитосанитарного состояния, который по приказу Министерства сельского хозяйства РФ сейчас проходит по всей области, выявляют наличие карантинных объектов. Проверяют растения на наличие вирусов, бактерий, грибков и вредителей.

Юрий Семечев, замначальника отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «На посадках клубника заболеваний не выявлено, карантинных вредителей также нет. Но в течение вегетационного периода будем наблюдать, до сентября месяца».

Впрочем, просто визуального осмотра недостаточно, в лаборатории еще должны провести анализ насекомых, которых стрясли с листьев.

Екатерина Артамонова, ведущий агроном Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории: «Отобранные образцы будут доставлены в лабораторию, где будет проведен анализ на наличие карантинных вредителей и заболеваний, это может быть западный калифорнийский цветочный трипс и различного рода микозы». 

Болезни и вредители угнетающе действуют на землянику садовую, а значит хорошего урожая не жди. К счастью, на посадках плодово-ягодной станции ничего не обнаружено, а правильный уход и благоприятная погода, способствуют хорошему урожаю. С пяти гектаров до начала июля планируют собрать как минимум 10 тонн ягод.

Марина Зубкова, научный сотрудник отдела плодово-ягодных культур ВНИИСПК: «Мы выращиваем с элементами экологического земледелия, то есть у нас не применяются гербициды, по минимуму в срок мы используем средства защиты, используем капельное орошение, минеральные элементы подаются в необходимых дозах через капельный полив, за всем этим мы следим».

Научились здесь бороться и с пернатыми вредителями: в междурядьях разбросаны красные камни, птицы их путают с ягодами, клюют, разочаровываются и улетают, поэтому все ягоды остаются целыми.

Однако на территории области есть 22 карантинных участка, где обнаружена нематода. Это заболевание, которому подвержен прежде всего картофель, но может пострадать и клубника. Поэтому фитосанитарный мониторинг периодически будут проводить в течение всего лета.




Татьяна Тимохина
10 июня 2019 года

 


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