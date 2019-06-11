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Экскурсионные автобусы - на особом контроле у правоохранителей

Целый букет административных нарушений, а также одно уголовное деяние вскрыты прокуратурой области в ходе проверки по факту ДТП с орловскими школьниками. Напомним учащихся лицея № 40, а также сопровождающие их взрослые попали в аварию на территории Тульской области в середине апреля.

ДТП произошло на обратном пути из Есенинского музея-заповедника, который ребята посетили в Рязанской области. Возвращение школьников на малую родину совпало с возвращением зимы на тульские дороги. Ночью и в сложных метеоусловиях водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. К счастью, никто из учащихся значительных повреждений не получил. По этому факту орловские прокуроры начали масштабную проверку.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Кроме того, в деятельности перевозчика были выявлены факты непроведения предрейсовых медицинских осмотров водительского состава, отсутствия договора страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также допуска к управлению транспортным средством водителя, не указанного в уведомлении об организованной перевозке детей, которое было направлено в адрес ГИБДД. Кроме того, проверкой выявлен факт изготовления поддельного путевого листа, который использовал перевозчик при перевозке детей по данному маршруту. Возбуждено уголовное дело».

Напомним, первое уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» еще в апреле возбудил тульский СК. Расследование еще не закончено. По административным нарушениям штрафные санкции на перевозчика уже составили 70 тысяч рублей.


Иван Суверин
10 июня 2019 года

 


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