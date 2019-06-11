Ушел из жизни знаменитый орловский музыкант, педагог и бывший директор Орловского музыкального колледжа Виктор Валентинович Михеичев

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вторник
11.06.2019
1:32:31
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Ушел из жизни знаменитый орловский музыкант, педагог и бывший директор Орловского музыкального колледжа Виктор Валентинович Михеичев30 лет в составе Орловского трио баянистов прославлял Орел в стране и за рубежом. Сделал около 100 фондовых записей. Выпускник орловской музыкальной школы имени Калинникова и музыкального колледжа после обучения в Горьковской консерватории вернулся в родной музколледж преподавателем. Воспитал сотни талантливых музыкантов. С 2003 по 2015 годы возглавлял колледж, в общей сложности отдав ему 52 года. Лауреат различных престижных премий, заслуженный артист России, кавалер Ордена Дружбы - с удовольствием сотрудничал с нашей телекомпанией, мог бесконечно рассказывать об учениках.
Прощание состоится завтра в 12 часов в Троицком Храме. Виктор Михеичев будет упокоен на Аллее Славы Наугорского кладбища.
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