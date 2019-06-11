Новости версия для печати Сегодня зампред правительства страны Виталий Мутко встретился с губернатором Андреем Клычковым Обсуждали вопросы, касающиеся нацпроекта «Жилье и городская среда».



Андрей Клычков озвучил проблемные вопросы, с которыми сталкиваются регионы. Особое внимание было уделено вопросу расселения из аварийных домов.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нашли понимание в необходимости дополнительной проработки ситуации в регионах, как в части финансирования, норм и порядка расселения. И в целом, я думаю, что встреча имела очень большое для нас значение. Все наши предложения были услышаны. Дальше будем наблюдать за реализацией».





Татьяна Напольских

10 июня 2019 года







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