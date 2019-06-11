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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшим, в результате которых два человека получили травмы, один человек погиб.

10 июня в 07:50 на 3 километре автодороги Глазуновка - Старополево водитель, управляя мотоблоком «Хопер 900», не справился с управлением и допустил движение задним ходом с последующим опрокидыванием мотоблока на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель мотоблока «Хопер 900» от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи. 
 
10 июня в 15:45 водитель, управляя автомобилем «Газ-3302», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 342 км, при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с  «Лада Ларгус» который следовал со встречного направления прямо. В 21:35 из травмпункта больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель  «Лада Ларгус», ему назначено амбулаторное лечение. 
 
10 июня в поселке Хотынец в 18:00 водитель, управляя трактором «МТЗ-80» без государственных регистрационных знаков, не имея удостоверения тракториста-машиниста, двигался по улице Луговая, и у дома №10 произошло падение пассажира, который перевозился вне кабины трактора. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в Хотынецкую ЦРБ, после осмотра от госпитализации отказался. Водитель трактора в нарушении ПДД оставил место ДТП, в ходе поисковых мероприятий был задержан на 10 км автодороги Хотынец - Жудре. По результатам освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя трактора «МТЗ-80».



Орловское Информбюро
11 июня 2019 года

 


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