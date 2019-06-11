Новости версия для печати Без электричества и со штрафом В Орле энергетики в ходе рейдов выявили 22 человека, которые подключились к ресурсу самовольно.



Энергетики напоминают, с 9 июня в России ужесточилось наказание за самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Раньше ответственность не зависела от того, в первый раз совершено правонарушение или неоднократно – сумма штрафа была одинаковой. Теперь штрафы за повторное самовольное подключение к электросетям значительно увеличены. Если за первое нарушение ответчик должен заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, то за второе – сумма уже от 15 тысяч рублей до 30 тысяч. Санкции по отношению к юридическим лицам еще жестче.





Мария Семак

11 июня 2019 года







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