Новости версия для печати Орловцы могут внести свой вклад в сохранение окружающий среды На центральной площади города установлен контейнер для сбора отработанных батареек.



После сбора элементы питания отправят в Челябинск на перерабатывающий завод, в результате чего планируют получить цинк, графит и другие вещества для вторичного использования. В настоящее время в 30 различных городах установлено более 650 контейнеров для накопления, переработки и утилизации отработанных батареек.





Мария Семак

11 июня 2019 года







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