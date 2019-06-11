Новости версия для печати Сейчас в Орле работают 43 пришкольных лагеря Ребята отдыхают от учебного процесса, однако кроме развлекательной части в программе физическая нагрузка.



По согласованию с детьми и родителями в этом году планируется организация трудовых объединений. Дети помогут убрать школьные помещения, восстановить мебель, благоустроить и озеленить участки, окажут помощь школьным библиотекам. Всего к полезному и не обременительному труду планируют привлечь 12 200 человек.





Мария Семак

11 июня 2019 года







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