Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Дворы, дороги, безопасность: сегодня власти Орла обсудили реализацию программы «Комфортная городская среда».

- Благое дело - всем миром. В Орле стартовала акция «Соберем ребенка в школу».

- Села батарейка - сдай на переработку. В центре Орла установили специальный контейнер.

- В два раза дороже: в России увеличили штрафы за самовольное подключение к электросетям.

- Когда работа в радость: в городских пришкольных лагерях создадут трудовые объединения.

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Вести-Орёл

11 июня 2019 года







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