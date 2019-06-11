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вторник
11.06.2019
16:14:54
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Стала известна дата орловского «Бала медалистов»Девиз мероприятия: «Взлетай! Время первых!».
Традиционный «Бал медалистов» состоится в стенах Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина 21 июня. В торжественном мероприятии примут участие выпускники-медалисты, лучшие учащиеся школ города Орла и Орловской области, представители региональной исполнительной и законодательной власти, ректоры высших учебных заведений, представители бизнеса, почетные гости.
Для участников «Бала медалистов» подготовлена культурно-развлекательная программа и памятные сувениры. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия состоится круглый стол «Талантливые дети – будущее родной Орловщины». Участниками круглого стола станут победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
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