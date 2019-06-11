Орловские депутаты отчитаются об исполнении бюджета за 2018 год

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вторник
11.06.2019
16:15:06
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Орловские депутаты отчитаются об исполнении бюджета за 2018 годПубличные слушания состоятся 26 июня.
По информации пресс-службы областной администрации, региональный бюджет впервые с 2011 года исполнен с профицитом, объем которого составил 326,1 млн рублей. Доходы областной казны выросли на 5,022 миллиона рублей или на 17,8%. Исполнение расходов областного бюджета за 2018 год составило 32,9 млрд рублей с приростом к уровню 2017 года на 2,4 млрд рублей или 8,1%.
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