Новости версия для печати Орловские депутаты отчитаются об исполнении бюджета за 2018 год Публичные слушания состоятся 26 июня.



По информации пресс-службы областной администрации, региональный бюджет впервые с 2011 года исполнен с профицитом, объем которого составил 326,1 млн рублей. Доходы областной казны выросли на 5,022 миллиона рублей или на 17,8%. Исполнение расходов областного бюджета за 2018 год составило 32,9 млрд рублей с приростом к уровню 2017 года на 2,4 млрд рублей или 8,1%.





Анастасия Дорохова

11 июня 2019 года







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